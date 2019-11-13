Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki cephanelikte patlama meydana geldiğini belirterek, 'Cephaneliği korumakla görevli 14 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık.' dedi.Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda meydana geldiğini söyledi.Patlamanın cephanelikte yaşandığını aktaran Erin, 'Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 14 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık.' bilgisini verdi.Erin, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını sözlerine ekledi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, 'Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralananpersonel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır.' ifadelerini kullandı.