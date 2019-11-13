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Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama!

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın hafif silah deposunda iki patlama meydana geldi. Şanlıurfa Valiliği, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki mühimmat deposunda meydana gelen iki patlamada 14 askerin yaralandığını bildirdi.

Güncel / 13 Kasım 2019 Çarşamba 22:56
Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama!
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Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bugün saat 22.50 sıralarında Şanlıurfa kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanılığı çevresinde 3 patlama meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.




VALİLİK: 9 PERSONEL YARALANDI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki cephanelikte patlama meydana geldiğini belirterek, 'Cephaneliği korumakla görevli 14 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık.' dedi.

Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın cephanelikte yaşandığını aktaran Erin, 'Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 14 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık.' bilgisini verdi.

Erin, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını sözlerine ekledi.



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, 'Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralananpersonel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır.' ifadelerini kullandı.
 

Şanlıurfa

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