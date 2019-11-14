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Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi 2019 Eylül döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

Ekonomi / 14 Kasım 2019 Perşembe 10:17
Sanayi üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 3,2 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 0,4 AZALDI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,6 arttı.

Kaynak : İHA

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