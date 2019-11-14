USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,34 - 6,35

Sağlıkta 'Neyim var?' uygulaması geliyor

Sağlık Bakanlığı, hastaların yüzde 6'sının muayene olmak için yanlış hekimden randevu aldığını tespit etti. Bunun önüne geçmek isteyen bakanlık, yapay zeka destekli "Neyim Var?' portalını hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Sorulara verilen cevaplar doğrultusunda, vatandaşın hangi branşa gideceğini sistem belirleyecek.

Sağlık / 14 Kasım 2019 Perşembe 11:31
Sağlıkta 'Neyim var?' uygulaması geliyor

Sağlık Bakanlığı, hastaların yanlış branşa gidip muayene olmasını önlemek için yeni bir yazılım geliştiriyor. Bakanlık, 'Neyim Var?' adlı portal sayesinde hastaların hatalı uzmanlık dalına başvurmasını önlemeyi amaçlıyor. Uygulamanın bir sonraki adımında ise acil servise başvurmayı düşünen hastalar için yeşil alan bekleme süresinin gösterilmesi, kırmızı alan hastası ise direkt ambulans çağrılması gibi özelliklerin gündemde olduğu öğrenildi.

SİSTEMİN ÇALIŞMASI

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, sistemi anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,”Ekrandaki görseller üzerinden vatandaşlarımız problemi olan bölgeyi tıklayarak işaretleyecek. Sorunlar vücudunuzun hangi bölgesinde? Örneğin, sol göğsünüzü işaretlediniz, şikâyetim var dediniz. Hemen size 'Bu bölgenize yönelik şikayetiniz nedir? sorusu yöneltilecek. Diyelim bu soruya ağrı, ısınma, kaşıntı, vb. yanıtını verdiniz. Ardından verdiğiniz yanıta göre, 'Ne zamandan beri bu şikâyetiniz var?' sorusu gelecek. Maksimum 22 sorunun ardından vatandaşa, başvurması gereken 3 tane branş ve 5 tane olası tanı sunulacak. Yazılım size 'Sağlık sorununuz şunlar olabilir. Bunun için bu branşlara başvurabilirsiniz' diyecek. Çünkü arka planda yapay zekâ destekli bir akıllı karar destek sistemi çalışıyor olacak” dedi.

'ZAMAN KAZANILACAK'

Türkiye'de hastaların yüzde 6'sının yanlış branşa muayene olmaya gittiğini belirten Koca, “Günde iki milyon muayene yaptığımızı varsayacak olursak 120-140 bin kişi yanlış kliniğe gidiyor. Vatandaşlarımiz yanlış kaynağa gidiyor, yanlış yerde zaman kaybediyor. Gerçek ihtiyaç sahibinin o doktora alacağı randevu gecikiyor. Buna ilaveten vatandaş iki yerde muayene oluyor. Her şeyden önemlisi zaman kaybı söz konusu. Bu yeni uygulama, yanlış branşlara gidişin önünü kesecek. Bunu e-Nabız'ın ve MHRS'nin içine yerleştireceğiz. Buradan başka bir kazanımımız daha olacak. Eğer hastanın şikâyetleri basit bir soruna işaret ediyorsa, 1. basamakta çözülecek bir şey ise aile hekimine yönlendireceğiz, hastaneye değil' dedi.

Sağlık BakanlığıBakanlıkSağlık Bakanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı