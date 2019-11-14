Sağlıkta 'Neyim var?' uygulaması geliyor

Sağlık Bakanlığı, hastaların yanlış branşa gidip muayene olmasını önlemek için yeni bir yazılım geliştiriyor. Bakanlık, 'Neyim Var?' adlı portal sayesinde hastaların hatalı uzmanlık dalına başvurmasını önlemeyi amaçlıyor. Uygulamanın bir sonraki adımında ise acil servise başvurmayı düşünen hastalar için yeşil alan bekleme süresinin gösterilmesi, kırmızı alan hastası ise direkt ambulans çağrılması gibi özelliklerin gündemde olduğu öğrenildi.



SİSTEMİN ÇALIŞMASI



Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, sistemi anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,”Ekrandaki görseller üzerinden vatandaşlarımız problemi olan bölgeyi tıklayarak işaretleyecek. Sorunlar vücudunuzun hangi bölgesinde? Örneğin, sol göğsünüzü işaretlediniz, şikâyetim var dediniz. Hemen size 'Bu bölgenize yönelik şikayetiniz nedir? sorusu yöneltilecek. Diyelim bu soruya ağrı, ısınma, kaşıntı, vb. yanıtını verdiniz. Ardından verdiğiniz yanıta göre, 'Ne zamandan beri bu şikâyetiniz var?' sorusu gelecek. Maksimum 22 sorunun ardından vatandaşa, başvurması gereken 3 tane branş ve 5 tane olası tanı sunulacak. Yazılım size 'Sağlık sorununuz şunlar olabilir. Bunun için bu branşlara başvurabilirsiniz' diyecek. Çünkü arka planda yapay zekâ destekli bir akıllı karar destek sistemi çalışıyor olacak” dedi.



'ZAMAN KAZANILACAK'



Türkiye'de hastaların yüzde 6'sının yanlış branşa muayene olmaya gittiğini belirten Koca, “Günde iki milyon muayene yaptığımızı varsayacak olursak 120-140 bin kişi yanlış kliniğe gidiyor. Vatandaşlarımiz yanlış kaynağa gidiyor, yanlış yerde zaman kaybediyor. Gerçek ihtiyaç sahibinin o doktora alacağı randevu gecikiyor. Buna ilaveten vatandaş iki yerde muayene oluyor. Her şeyden önemlisi zaman kaybı söz konusu. Bu yeni uygulama, yanlış branşlara gidişin önünü kesecek. Bunu e-Nabız'ın ve MHRS'nin içine yerleştireceğiz. Buradan başka bir kazanımımız daha olacak. Eğer hastanın şikâyetleri basit bir soruna işaret ediyorsa, 1. basamakta çözülecek bir şey ise aile hekimine yönlendireceğiz, hastaneye değil' dedi.