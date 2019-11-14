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PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılana açıklamada, ''Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi'' denildi.

Güncel / 14 Kasım 2019 Perşembe 10:38
PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 8 terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.

Düzenlenen hava destekli harekatla 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör ÖrgütüIrakİstihbarat

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