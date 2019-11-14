Pentagon'dan çok önemli F-35 açıklaması

ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 krizi sonrasında Ankara'nın F-35 programından çıkarılmasıyla birlikte gerilen ilişkilerde son dakika bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmesi sırasında Pentagon'dan üst düzey bir ismin Kongre'de açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.



"TÜRKİYE'NİN YERİNE ALTERNATİFLER BULUNDU"



Savunma sanayi üzerine yaptığı haberlerle bilinen dünyanın çok okunan dergilerinden Defense News'ün "Pentagon yetkilisi F-35 programının yolunda gittiğini ve Türkiye'nin yerine yeni alternatiflerin geldiğini söyledi" başlığıyla aktardığı haberde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde F-35 programını yöneten Korgeneral Eric Fick'in açıklamalarına yer verildi.



Kongre'de açıklamalarda bulunan Fick, ABD'nin Türkiye'nin ayrılması sonrasında alternatif ülkeler bulduğunu söylerken, "Türkiye'nin programdan çıkışı Mart 2020'yi bulacak. Lockheed Martin ve Pratt&Whitney alternatif tedarikçi bulma konusunda müthiş ilerleme kaydetti" dedi.



Programın yöneticisi olarak görev alan Korgeneral Fick, "Bir yıl önce çalışmaya başladık, çok sessiz fakat incelikli bir şekilde çalışarak bütün bu parçalar için alternatif kaynak aramaya çalıştık. Henüz hepsini bulamadık yaklaşık 12 komponente alternatif bulamadık" dedi. Fick, bu 12 parçanın arasında pervane ve aracın iskeleti olduğunu dile getirdi.





