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Korkutan deprem!

Kuzey Maluku eyaleti açıklarındaki deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapıldı.

Dünya / 14 Kasım 2019 Perşembe 19:50
Korkutan deprem!

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin Jailolo kentinin 137 kilometre kuzeyi açıklarında olan depremin, yerin 73 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak : AA

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DepremEndonezyaMeteorolojiTsunamiMaluku

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