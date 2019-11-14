USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,34 - 6,35

Kimlikte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Yeni kimliklerle artık elektronik ortamda dokümanlar imzalanabilecek, ATM’lerden para çekilecek, ödeme yapılacak, noter ve sağlık hizmetleri alınabilecek.

Yaşam / 14 Kasım 2019 Perşembe 09:54
Kimlikte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 Programına göre; Dijital Dönüşüm Ofisi; uygulamaya geçen elektronik kimlik kartına yönelik düzenleme çalışmalarını tamamlayacak. Çalışmayla kimlik kartının tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılması sağlanacak. Bu çerçevede Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği yayınlanacak ve uygulama için pilot kurumlar ve iller belirlenecek.

Dijital Dönüşüm Ofiisi, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'ni de güncelleyecek. Milli Elektronik Mesajlaşma Platformu için yürütülen pilot proje kapsamında prototip geliştirilecek. Kamu kurumlarının Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber de Ofis tarafından hazırlanacak. Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışı kaynaklı siber saldırıları önlemek amacıyla Milli Elektronik Mesajlaşma Platformunu hayata geçirmeye de hazırlanıyor. Bu kapsamda kamuda siber güvenliğin koordinasyonu da Dijital Dönüşüm Ofisi çatısı altında toplanacak. Kaynak : Milliyet

Sosyal MedyaYurt DışıElektronik KimlikSiber GüvenlikKimlik Kartı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı