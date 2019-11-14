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Kayseri'den vicdanları sızlatan görüntü!

Kayseri’de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi’nde çekildiği iddia edilen görüntüde, oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmeni tarafından tekmelendikten sonra karga tulumba pencereden içeri alındı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yaşam / 14 Kasım 2019 Perşembe 19:06
Kayseri'den vicdanları sızlatan görüntü!
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Melikgazi ilçesinde bulunan 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntüde, zihinsel engelli bir öğrenci voleybol oynatılmadığı için küserek oturduğu yerden kalkmadı. Öğretmenler ve görevliler, öğrenciyi ikna etmeye çalıştı ancak oyuna alınmadığı için küsen öğrenci bir türlü yerinden kalkmadı. Bir görevlinin cebinden çıkardığı sigara paketini göstererek, 'Bir sorunun varsa şunu iç' demesi ise öğretmenler ve görevlilerin kahkaha atmasına neden oldu.

Bir öğretmenin 'Kalkıyor musun içeri?' diye sormasının ardından bir başka öğretmen ise yerdeki öğrenciye tekme vurarak, 'Kalkıyor musun kalkmıyor musun?' diye çıkıştı. Öğrenci ağlayarak, 'Beni oynatmıyorsunuz' deyince, tekme atan öğretmen, 'Oynatmıyorum, hoca benim oynatmıyorum' diyerek öğrenciye kafa attı.

Görevliler ve öğretmenler, kalkmayan öğrenciyi kollarından ve bacaklarından tutarak karga tulumba kaldırarak pencereden içeri aldı ve perdeyi kapattı.

Cep telefonu ile olayı görüntüleyen vatandaş ise, 'Dövüyorlar çocuğu, halen içeriden ses geliyor' diyerek videoyu sonlandırdı.

Görüntünün ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kaynak : İHA

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