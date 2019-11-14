“Hangi üniversite bana uygun?”, “Doğru üniversiteyi nasıl seçebilirim?” gibi sorularla gelecek kaygısı yaşayan üniversite adayı öğrencilerin çoğunluğu; İstanbul'daki üniversitelerin burs olanakları, üniversitenin sunduğu sosyal imkânları vb. durumundan dolayı tercih etmektedir.



İstanbul, ulusal ve uluslararası konferanslara, sempozyumlara ev sahipliği yapmanın yanı sıra;bildiğiniz üzere, 2010 yılında Avrupa Kültür Başkentleri arasında yerini almıştır. İstanbul; geçmişten günümüze, birçok medeniyetin kalıcı izlerini bulacağınız tarihi eserleri ile de görsel şölen sunmaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin yükseköğretim hayatının başarı sıralamasında ilk sıralarda yerini alan mega şehirdir.

Türkiye'de üniversite denilince akla şüphesiz, İstanbul'daki üniversiteler gelir. İstanbul'da üniversite okumanın avantajları oldukça yüksektir. Bu avantajlar; sosyal yaşam, kültürel ev sahipliği, kampüslerin uluslararası bilinirliği, ulusal ve uluslararası ağların yüksek olması gibi avantajları vardır.

İstanbul'da üniversitelerin çoğu;Kadıköy, Beşiktaş veya Yıldız gibi popüler semtlerde tarihi binalarda yer almaktadır.Bu nedenle bu kampüsler ayrıca öğrenciler için yaşam alanlarıdır. Bu canlı eğitim hayatı, kentin günlük yaşamına büyük bir dinamizm kazandırır.

İstanbul, Türkiye'de her yıl binlerce öğrencinin mezun olduğu 53 kamu ve özel üniversiteye ev sahipliği yapan yükseköğrenim merkezidir. İstanbul'da 5 teknoparka ev sahipliği yapmaktadır.İstanbul'daki üniversitelerin hemen hemen tamamı, genellikle ikincil bir yabancı dilin eşlik ettiği birincil yabancı dil olarak İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerini öğretmektedir. Çoğu üniversitede çok miktarda akademik bilgi üreten enstitüler ve araştırma merkezleri bulunmaktadır.

İstanbul'un akademik verimliliği, bilimsel gelişme, araştırma ve tartışma platformları yaratmakta; uzmanların ulusal ve küresel meselelerde gündemi belirleyebileceği daha fazla uluslararası örgütü çekmek için büyük bir potansiyel taşımaktadır.

Devlet üniversiteleri, yüksek eğitim kalitesi ve şehrin çekiciliği İstanbul'u uluslararası öğrenciler için de cazip kılıyor. Şehrin devlet üniversitelerinin çoğunda öğrenciler için değişim programları da mevcuttur.

Özel üniversite son yıllarda, İstanbul'un akademik yaşamını genişletip çeşitlendiren çok sayıda özel üniversite açılmıştır. Hepsi de öğrencileri üniversitedeki akademik yaşamları boyunca desteklemek için çeşitli burslar sunmaktadır. Özel üniversite, öğrencilere sağladığı bu burs olanağı sayesinde, eğitim kalitesinin seviyesini arttırmayı hedefler. Burs olanağı yelpazesi geniş olan özel üniversite, kendi markasının uluslararası bilinirliği sayesinde öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.

Üniversite adaylarının hayallerini süsleyen, geleceklerine doğru adım atmaları mesleki yaşamları için oldukça önemlidir. Tercihlerini en doğru şekilde yaparak hayal ettikleri mesleğe kavuşabilirler. Doğru üniversite seçmek için dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:• Ölü tercihten kaçının.• Tercih kılavuzunu uzman yardımı ile inceleyin.• Alanınızla ilgili olan üniversitenin yurt dışı bağlantılarını, akademik kadrosunu, özel koşulları, sosyal, spor ve bilim alanındaki araştırma merkezlerini, laboratuvarını, kütüphanesini ve müfredatını gözlemleyin.• Başarı sıralamasına göre tercih yapın.Unutmayın, seçimler sizin eseriniz olacaktır.