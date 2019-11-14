USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,34 - 6,35

10 üniversiteye 50 kadro tahsis edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "ihtisaslaşma alanlarında" kullanılmak üzere kadro tahsis edildiği açıklandı. YÖK, bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan 10 üniversiteye, kendi alanlarında kullanılmak üzere 50 kadro tahsis etti

Eğitim / 14 Kasım 2019 Perşembe 15:51
10 üniversiteye 50 kadro tahsis edildi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan 10 üniversiteye, kendilerine verilen "ihtisaslaşma alanlarında" kullanılmak üzere 50 kadro tahsis edildi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "yeni YÖK" anlayışıyla yükseköğretim sisteminde getirilen çeşitlilik bağlamında süreç, "araştırma/aday araştırma üniversiteleri" ile "bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan üniversiteler" olarak iki koldan yürütülüyor.

"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" ile 2006 ve sonrasında kurulan üniversitelerin, bulundukları ilde/bölgede yürütecekleri faaliyetlerle bölgesel kalkınmanın aktörü olmaları amaçlanıyor.

Bu kapsamda, bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan 10 üniversiteye kendilerine verilen "ihtisaslaşma alanlarında" kullanılmak üzere YÖK tarafından talep edilen 50 kadro izni, Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun görüldü. Bu kadrolar, YÖK tarafından üniversitelere tahsis edildi.

Program kapsamındaki üniversiteler, bu kadroları sadece belirlenen ihtisas alanlarında kullanacak.

Üniversiteler ve ihtisaslaşacakları alanlar şöyle:

"Aksaray Üniversitesi; sağlık ve spor alanında, Bingöl Üniversitesi; tarım ve havza bazlı kalkınma alanında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; hayvancılık alanında, Düzce Üniversitesi; sağlık ve çevre alanında, Kastamonu Üniversitesi; tabiat turizmi ve ormancılık alanında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; tarım ve jeotermal alanında, Muş Alpaslan Üniversitesi; hayvancılık alanında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; çay alanında, Siirt Üniversitesi; tarım ve hayvancılık alanında, Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik ve seramik alanında."

Ahi Evran ÜniversitesiKastamonu ÜniversitesiMehmet Akif Ersoy ÜniversitesiCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı