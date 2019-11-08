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Yeniden Refah Partisi'nin İlk Büyük Kongresine Keçiören hazır

Ankara'da 17 Kasım Pazar günü 'Burada Gelecek Var' sloganıyla gerçekleştirilecek olan Yeniden Refah Partisi'nde İlk Büyük Kongresinde 50 asil üye bulunacak...

Siyaset / 08 Kasım 2019 Cuma 10:59
Yeniden Refah Partisi'nin İlk Büyük Kongresine Keçiören hazır

Yeniden Refah Partisi Keçiören İlçe Başkanı İbrahim Çakır, Keçiören'de gezmedik mahalle bırakmadıklarını ilçe esnafını ise Keçiören ilçe başkanlığı olarak, Teşkilat Başkanı Yaser Yıldırım, Tanıtım Medya Başkanı Süleyman Yıldız, Sosyal İşler Başkanı Mehmet Akşahin, Dış İlişkiler Başkanı İbrahim Karanfil, Teşkilat Başkan Yardımcısı Erdal Akşahin ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Ali Uysal ve partilerine gönül veren dostlarıyla ziyaret ettiklerini söyledi... Yeniden Refah Partisi Keçiören İlçe Başkanı İbrahim Çakır, partilerinin 1. Olağan Büyük Kongresi için hazır olduklarını dile getirdi...

Yeniden Refah Partisi'nin 1. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla genel merkez binasına kongre duyurusunun yer aldığı dev panolar ve Türk bayrağı asıldı.

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın liderliğinde, 23 Kasım 2018'de kurulan Yeniden Refah Partisi'nde, ilk kongre heyecanı yaşanıyor.

Parti tarafından kongre dolayısıyla 1,5 ay önce oluşturulan tertip komisyonunca tanıtım, organizasyon ve Siyasi Partiler Kanunu'nca yapılması gereken hukuki çalışmalara yönelik hazırlıklar devam ediyor.

Genel Başkan Fatih Erbakan'ın tek aday olacağı kongre, Ankara Spor Salonu'nda 17 Kasım Pazar günü 'Burada Gelecek Var' sloganıyla gerçekleştirilecek.


Necmettin ErbakanAnkara Spor SalonuGenel Başkan YardımcısıFatih ErbakanSiyasi Partiler Kanunu

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