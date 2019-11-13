Terör yandaşlarından TRT'ye saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirve için Washingtonda. Terör yandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili bilgileri canlı yayında aktaran TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı'ya saldırıda bulundu.