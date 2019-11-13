USD (Alış - Satış) : 5,76 - 5,77 EURO (Alış - Satış) : 6,34 - 6,35

Tepki çeken görüntü sonrası MEB'den açıklama geldi

Bir okulun 10 Kasım gösterilerinde çekilen görüntülerde çocukların Atatürk posteri önünde secde ettirilmesi sosyal medyada gündem olmuş ve vatandaştan büyük tepki çekmişti. Yaşanan olay sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı

Eğitim / 13 Kasım 2019 Çarşamba 14:55
Tepki çeken görüntü sonrası MEB'den açıklama geldi
Video için tıklayın

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı anma etkinlikleri kapsamında, bir okulda küçük yaşta çocukların Atatürk fotoğrafı önünde secde ettirilmesi büyük tepki çekmişti.

Sosyal MedyaAtatürkMilli Eğitim Bakanlığı10 KasımMustafa Kemal Atatürk

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı