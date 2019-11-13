Tepki çeken görüntü sonrası MEB'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



NE OLMUŞTU



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı anma etkinlikleri kapsamında, bir okulda küçük yaşta çocukların Atatürk fotoğrafı önünde secde ettirilmesi büyük tepki çekmişti.

