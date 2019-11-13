Tepki çeken görüntü sonrası MEB'den açıklama geldi

Bir okulun 10 Kasım gösterilerinde çekilen görüntülerde çocukların Atatürk posteri önünde secde ettirilmesi sosyal medyada gündem olmuş ve vatandaştan büyük tepki çekmişti. Yaşanan olay sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı anma etkinlikleri kapsamında, bir okulda küçük yaşta çocukların Atatürk fotoğrafı önünde secde ettirilmesi büyük tepki çekmişti.