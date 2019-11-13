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MSB: Karşılık veriyoruz!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG’li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

Yaşam / 13 Kasım 2019 Çarşamba 20:11
MSB: Karşılık veriyoruz!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grubun hedef alınmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır.' ifadelerine yer verildi. Kaynak : İHA

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