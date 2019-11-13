Kıran-6 operasyonu başladı

Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin Bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-6 Operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları ile PÖH timlerinden oluşan 2 bin 360 personel (157 operasyonel tim) görev alıyor.



Kaynak : İHA

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