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İzmir'de aynı aileden 4 kişi öldürüldü!

Olayla ilgili ailenin akrabası olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 13 Kasım 2019 Çarşamba 12:15
İzmir'de aynı aileden 4 kişi öldürüldü!

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olaya ilişkin maktullerin akrabaları M.A. (35) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, 'eşinin rahatsız edilmesi' nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Kaynak : AA

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ÇayağzıJandarma

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