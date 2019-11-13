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İmamoğlu sözünü unuttu suya zam yaptı

İstanbul'u kazanmak için seçim meydanlarında vaatlerde bulunan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran öncesinde söylediklerini unuttu. Daha önce, "İstanbullu suyu daha ucuz içecek" diyen İmamoğlu, İSKİ'nin yaptığı yüzde 20'lik zamdan sonra, "Daha önce suya yapılan indirim mantıksız" ifadelerini kullandı.

Siyaset / 13 Kasım 2019 Çarşamba 16:19
İmamoğlu sözünü unuttu suya zam yaptı

eçimden önce İstanbul'da suya indirim yapacağını vadeden Ekrem İmamoğlu, 24 Haziran'ın üstünden daha birkaç ay geçmeden sözünü unuttu. İstanbul'da suya yüzde 20 zam yapıldı. Bu da yetmemiş gibi İmamoğlu zammı, daha önce suya yapılan indirimin yanlış hesaplandığını ve mantıksız olduğunu söyledi.

MALİYETİ BAHANE GÖSTERDİ

Tepki çeken zamdan sonra, 'Maliyet arttı' açıklaması yapan İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaşlar, 'Belediye başkanı olmadan önce maliyetleri bilmiyor muydun' eleştirisinde bulunuyor.



'YÜZDE 40 İNDİRİM' SÖZÜ VARDI

Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası döneminde şunları söylemişti:

İstanbullunun suya harcadığı parayı azaltacağız. Suda hanelere ortalama yüzde 40 indirim yapacağız. 5 yılın sonunda altyapı çalışmalarını tamamladığımızda İstanbullu musluktan temiz su içebilecek.

Kaynak : Haber7

Seçim KampanyasıEkrem İmamoğlu

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