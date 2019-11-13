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Görüşmelerin gerçekleştiği masadaki kitapçık dikkat çekti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Trump'ın katıldığı heyetler arası çalışma yemeğinde masadaki "Türkiye'nin terörle mücadelesi" adlı dosya dikkat çekti.

Güncel / 13 Kasım 2019 Çarşamba 22:30
Görüşmelerin gerçekleştiği masadaki kitapçık dikkat çekti!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray Oval Ofis'te yaptıkları görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Baş başa görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Trump'ın eşi Melania Trump da yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine ErdoğanBeyaz Saray'da karşıladı. Trump, Erdoğan'la görüşmesi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sorunlarını anladığını söyledi. Erdoğan ise 'basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacaklarını' belirtti.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME 1 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulundu. Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçen Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. 1 saat 15 dakika süren baş başa görüşmelerini tamamlayan iki lider, çalışma yemekleri sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.




MASADA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Çalışma yemeği masasında iletişim başkanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin terörle mücadelesi' adlı dosya dikkat çekti. Hazırlanan dosya ile birlikte görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı aktarıldı.




Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani teröristtir! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani teröristtir! Görüşmelerin gerçekleştiği masadaki kitapçık dikkat çekti! Görüşmelerin gerçekleştiği masadaki kitapçık dikkat çekti! Türkiye karşıtlarından ABD'de eylem Türkiye karşıtlarından ABD'de eylem FETÖ-YPG yan yana! FETÖ-YPG yan yana! Erdoğan ve Trump ortak açıklama yaptı! Erdoğan ve Trump ortak açıklama yaptı!

Basın ToplantısıCumhurbaşkanlığıMevlüt ÇavuşoğluDışişleri BakanıRecep Tayyip Erdoğan

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