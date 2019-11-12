Gölette çürümüş erkek cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Kulaca göletinde meydana geldi. Vatandaşlar, suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran cesedi fark edip, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve su altı arama ekibi sevk edildi. Ekipler çürümüş cesedi botla kıyıya yarım saatlik çalışma sonucu çıkartmayı başardı. Savcının olay yeri incelemelerinin ardından ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıbba kaldırıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.