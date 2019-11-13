FETÖ-YPG yan yana!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump önemli konuları görüşmek üzere ABD'de bir araya geldi.



Dünyanın yakından takip ettiği Erdoğan'ın ABD ziyareti, teröristleri rahatsız etti.



Özellikle ABD'de etkili olan FETÖ'cüler devreye girerken, ziyaret öncesi çeşitli girişimlerde bulundu.



DİKKATLERDEN KAÇMAYA KARE



Erdoğan, ziyareti sırasında bazen protesto edilirken paylaşılan bir kare dikkatlerden kaçmadı.



FETÖ medya imamı firari Adem Yavuz Arslan PKK/YPG'li teröristlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto ettiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.



Bu kare 'kimler Cumhurbaşkanı'nı protesto ediyor?' sorusuna en net cevap oldu.













Kaynak : Beyaz Gazete Özel