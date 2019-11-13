Faizde indirim müjdesi! İşte bankaların yeni kredi hamlesi

Merkez Bankası'nın son 3 aydaki faiz hamleleri ardından reel sektörün özel bankalardan beklediği konut kredisinde düşük faiz hamlesi geldi. İki özel katılım bankası konut finansmanında kâr oranını yüzde 1'in altına çekti. Türkiye KatılımBankası 120 aya kadar vadeli konut finansmanında yüzde 0.99 kâr oranı uygularken, Kuveyt Türk ise konut finansmanı kâr oranını yüzde 0.98'e kadar düşürdü.



1 Ağustos'ta kamu bankaları öncülüğünde, konut kredisi faiz oranını yüzde 0.99'a indirilmiş, bankalar yoğun konut kredisi ttalebi almaya başlamıştı. Aynı dönemde özel bankalarda konut kredisi faiz oranı en düşük yüzde 1.20 ile yüzde 1.36 arasında bulunuyordu.



Merkez Bankası, geçtiğimiz haftalarda 250 baz puanlık indirimiyle birlikte son 3 ayda faizi tolpam 1000 baz puan indirmiişti. Bu adımların piyasaya yansıması bekleniyordu.



SATIŞLAR KATLANACAK



Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre, gayrimenkul sektörü, tüketici için konutta 'psikolojik sını' olarak kabul edilen yüzde 1 faiz oranının altında bir seçenekle daha fazla tüketicinin konut kredisinden faydalanabileceğini belirtiyor. Çeşitli bankaların yüzde 1'in altında bir oran sunması, tüketicinin çalıştığı bankayı seçebilmesi gibi avantajlar sunuyor.



TÜİK'in son konut satış verisi olan eylül ayı rakamlarına göre, faiz indirimlerinin konut alıcısını harekete geçirdiği ve kredili alım talebini artırdığını gösteriyor. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 410,2 oranında artış göstermişti. Bu kapsamda yılın son çeyreğinde konut satışlarında büyük bir talebin harekete geçeceğini vurguluyor.



"UYGUN MALİYET"



Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, kamu bankaları ardından tüm bankaların kout kredisi faizini düşürmesini beklediklerini belirtirlen, bu desteğin tüketicinin konut talebini harekete geçirmek için büyük önem taşıdığını söyledi. Uygun maliyetli kredinin konut alımı için önemine dikkat çeken Elmaz, "Bunun genelde yayılması, sektörün yeni bir ivme kazanması, tüketicinin ev sahibi olması ve ekonomiye katkı anlamında çok önemli. Bankalar bir taraftan konut kredisi hacmi oluştururken, diğer taraftan vatandaşlar uygun maliyetli kredi kullanabilir. Paranın maliyetinin geldiği noktada daha fazla bankadan öncelikle yüzde 1'in altında, ardından daha düşük oranlarla konut kredisi kullandırlamalarını bekliyoruz" dedi.



"STANDARTLAR YENİLENSİN"



İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ise, konut kredilerinin bankalar için önemli bir alan olduğunu vurgularken "Bankalar çok ciddi kayıptalar. Hiçbir banka konut kredisi pazarından geri kalmak istemeyecek. Diğer özel bankaların da yakında arka arkaya faizleri indireceğini öngörüyoruz. Ne var ki, konut kredilerini kullandırırken şartlar zorlu oluyor. Artık bankaların standartlarını bugünün koşullarına göre revize etmesi, kredi kriterlerinin de buna göre ayarlanması lazım" diye konuştu.