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Eski başbakan hastaneye kaldırıldı

Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut’un kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi’ne getirildiği öğrenildi. Çanakkale’de rahatsızlanması üzerine ambulans uçakla hastaneye getirilen Akbulut’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3. Sayfa / 13 Kasım 2019 Çarşamba 15:03
Eski başbakan hastaneye kaldırıldı

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Akbulut'un durumunun iyi olduğunu söyledi.

UÇAKLA ANKARA'YA GETİRİLDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırılan eski başbakanlardan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut'un durumunun iyi olduğunu bildirdi. Akbulut'un, Çanakkale'de rahatsızlanması üzerine ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne getirildiği öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım Akbulut'un sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

RİTİM BOZUKLUĞUNDAN KAYNAKLANDI
Bu arada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin Akbulut'u ziyaret ederek, doktorlarından bilgi aldı. Ziyaretin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, doktorlardan Yıldırım Akbulut'un yaşadığı kalp rahatsızlığının ritim bozukluğundan kaynaklandığı bilgisini aldığını söyledi.

BaşbakanAnkara ÜniversitesiYıldırım AkbulutCumhurbaşkanlığı

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