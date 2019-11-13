Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de işte İlk kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Andrews Hava Üssü'nde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer karşıladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı The Willard InterContinental otelinin önünde ve yakınlarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Otelin bulunduğu sokağın çevresi kamyonlar ile kapatılırken, çevrede de Washington polisi güvenliği sağlıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam otomobilinin gelişi sırasında otelin kapısında kurulan çadırın görevlilerce kapatılması ise dikkat çekti.



Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) desteğiyle Washington'da Beyaz Saray ve Kongre yakını olmak üzere çeşitli cadde ve sokaklara yerleştirilen toplam 10 araçta Türkiye'nin DEAŞ'a karşı mücadelesi sayılar ve grafiklerle anlatıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyaretinde bulunmak için geldiği Washington'da, konaklayacağı hotele geçti.,



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Willard Hotel'e gelişlerinde caddede kendilerini bekleyen kentteki Türkler ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı.



'Stop Terror PKK=PYD', 'PKK=YPG=PYD Terrorist Organizations' yazılı pankartlar ile Erdoğan posterleri taşıyan grup, Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.



