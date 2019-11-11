USD (Alış - Satış) : 5,77 - 5,78 EURO (Alış - Satış) : 6,36 - 6,38

O vicdansız tutuklandı!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde eşi ve kızının yüzüne naylon dökerek yakan ve gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan şahıs, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

3. Sayfa / 11 Kasım 2019 Pazartesi 22:07
O vicdansız tutuklandı!
Video için tıklayın

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ramazan İ. (27), naylon poşeti yakıp eriterek daha önce dövdüğü eşi M.İ.'nin (20) yüzüne damlatarak yakmıştı. Aynı şekilde 3 yaşındaki kızı N.İ.'nin de yüzünü yakan Ramazan İ., polis tarafından gözaltına alınmıştı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yeniden yakalama kararı sonrasında bugün saat 15.00 sularında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ramazan İ., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak Doğubayazıt T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisCumhuriyetYakalama Kararı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı