MSB: Türk-Rus kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.



Açıklamada, 'Aynularap bölgesinde gerçekleştirilen Türk-Rus beşinci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : AA

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