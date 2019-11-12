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Kandil ve Metina'ya hava harekatı

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Güncel / 12 Kasım 2019 Salı 19:51
Kandil ve Metina'ya hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

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