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Filistinli gruplar İsrail'e en az 50 füze fırlattı

Filistinli gruplar, İsrail’in bu gece Gazze’ye yaptığı saldırıya karşılık İsrail’in farklı bölgelerine en az 50 füze fırlattı.

Dünya / 12 Kasım 2019 Salı 12:00
Filistinli gruplar İsrail'e en az 50 füze fırlattı

Filistinli gruplar, İsrail’in bu gece Filistin İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nin komutanlarından Baha Ebu’l Ata’ya yaptığı suikasta karşılık olarak İsrail’in farklı bölgelerine en az 50 füze fırlattı. İsrail ordusu, Gazze’den en az 50 füze atıldığını ve İsrail hava savunmasının bunlardan 20’sini durdurduğunu açıkladı.

Gazze’den yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail’in başkenti Tel Aviv başta olmak üzere çoğu bölgelerde siren sesleri duyuldu.

İsrail, gece saatlerinde Gazze’nin doğusundaki Shujaiya Mahallesi’nde bir evi bombaladı. Saldırıda İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nin Askeri Meclisi üyesi Komutan Baha Ebu’l-Ata ve eşi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaynak : İHA

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