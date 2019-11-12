USD (Alış - Satış) : 5,77 - 5,78 EURO (Alış - Satış) : 6,36 - 6,37

Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin yerini biliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından DEAŞ'ın duyurduğu yeni lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin yerini öğrendiklerini belirtti. Trump, "Gözümüz üçüncü adamın üzerinde. Bu adamın başı belada çünkü onun nerede olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya / 12 Kasım 2019 Salı 21:38
Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin yerini biliyoruz

DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi ve örgüt sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in geçen ay İdlib'in Barişa bölgesinde ABD kuvvetleri tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yapan Trump, örgütün 'üçüncü lider isminin' de yerini bildiklerini söyledi.

New York Ekonomi Kulübü'nde konuşan ABD Başkanı Trump, 'Ve bilin bakalım ne oldu? Gözümüz üçüncünün üzerinde. Üçüncünün problemleri var çünkü onun nerede olduğunu da biliyoruz. Yani, bu şekilde devam etmeliyiz, aksi halde ikinci kez sorun yaşamaya devam edeceğiz' dedi.




'GÖZÜMÜZ ÜÇÜNCÜSÜNÜN ÜZERİNDE'

Trump, dün New York'ta Gaziler Günü töreninde yaptığı açıklamada da 'Amerikalı savaşçılar sayesinde Bağdadi, ikinci sorumlu öldü, gözümüz üçüncüsünün üzerinde' ifadelerini kullanmıştı.

Trump, '(Bağdadi'nin) Terör saltanatı sona erdi ve düşmanlarımız çok ama çok korktular. Halkımızı tehdit edenlerin Amerikan ordusunun haklı kudretine karşı bir şansı yok' demişti.

Geçen hafta ABD Başkanı Trump, Suriye'deki petrol sahalarının 'güvenliğini sağlamak amacıyla' askeri operasyonlara onay vermişti. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de 'ABD'nin Suriye'de bırakacağı asker sayısının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur' açıklamasında bulunmuştu.

TrumpDonald TrumpNew York

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı