Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Rusya terör örgütlerini temizleyemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD ilişkilerinde kritik öneme sahip ziyaret için Washington'a gidiyor.



Hareket öncesi Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.



'Bu ziyareti Türk-ABD ilişkilerinin içinden geçtiği sancılı süreçte icra ediyoruz. Ziyarette terörle mücadele güvenlik konuları, askeri ve savunma sanayii işbirliğini ve ticari ilişkileri ele alacağız. Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini koymuştuk. FETÖ konusu da ele alacağımız konularda üst sıralardadır. Pensilvanya'daki terörist başının iadesi için birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız.



Ülkemizin DEAŞ ile mücadelede kararlılığını bir kez daha dile getireceğiz. DEAŞ'lıların iadesine başladık. Burada ciddi bir telaş ve tutuşma başladı. Şimdiye kadar biz düşündük, şimdi onlar düşünsün. Ferat Abdi Şahin'in (Mazlum Kobani) nasıl bir katil olduğunu nasıl bir terörist olduğunu ve bunlarla görüşmelerinin nasıl yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz. Harekatla ilgili mutabakatta varılan hususun tam olarak yerine getirilmediğini ifade edeceğiz.



Başkan Trump ile ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. Siyasi sabotaj girişimlerine rağmen pek çok konuda mesafe aldık. İki lider olarak önce dar kapsamlı görüşmemiz olacak. Ardından heyetlerarası görüşme yapacağız. Sonra birlikte basın toplantısı... Geniş kapsamlı basın toplantısı olacak. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz.'



Erdoğan'ın açıklamalarının ardından basın toplantısının soru-cevap kısmına geçildi.



(Rusya ile ortak devriye) Şu an itibariyle terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil. Hala terör örgütleri burada. En son Kamışlı'da sivillere yönelik terör eylemleri ortada. Münbiç'ten çekildiğini söylememiz mümkün değil. Kısmen Tel Abyad'da da rastlıyoruz. Aynı şekilde Tel Rıfat'ta da var. Buradan ne Rusya ne Amerika, verdikleri sürede terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları Sayın Trump ile konuşacağız. Döndükten sonra da Putin ile konuşacağız. İdlib'de de benzer sıkıntılar devam ediyor.



(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Bir şeyi bir defa Avrupa Birliği unutuyor. Görev yapanların çoğu yeni. Maalesef yeniliğin verdiği cehaletle bunlara yaklaşıyorlar. Biz garantörüz, Yunanistan ve İngiltere de öyle. Bizim garantör olarak burada haklarımız var. Münhasır ekonomik bölge denilen yerlerde de bizim haklarımız var. Bunlar uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar. Uluslararası hukukun hak vermediği ülkeler gelip çalışma yapıyorlar ama Türkiye giremez diyorlar. Yaptırım uygulayacağız diyorlar. Siz zaten aldık alacağız diye Türkiye'yi oyaladınız. Türkiye'ye karşı verdiğiniz sözleri tutmadınız. Bunlara karşı köşeli ifade kullandığınız da kötü oluyorsunuz. Müzakere masasında olmak bizi bağlamaz. Müzakereler bir anda bitebilir. 4 milyon mülteciyi barındıran Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Daha önce söyledim, hafife alıyor olabilirsiniz. Kapılar açılır, DEAŞ'lılar gönderilir sonra siz başınızın çaresine bakın. Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın.



(ABD'nin PKK/YPG'ye desteği) Planları yaparsınız bazılar yürür bazıları aksar. Burada ciddi bir mücadele var. Karşımızda kimler var? Kimlerle Türkiye mücadele veriyor. ABD'nin 32-33 bin TIR silah mühimmat gönderdiği bir ülke. Kime gönderiyor, terör örgütlerine. Neden? Terör örgütleri burada ciddi bir yapılanmaya girsin kime karşı mücadele verecekler. Türkiye'den başkası değil. Devamlı taciz atışları devam ediyor. Şehit olan yaralanan kim, benim vatandaşlarım. Mehmetçiğimizden 11 şehidimiz var. 163 yaralımız var. SMO'dan 202 şehit, 656 yaralı var. Sivil can kaybı 21, sivil yaralı 184. Bunun hesabını kim verecek? Beraber güvenli bölge yapıyoruz, devriye çalışması yapıyoruz da neticeye bakın. Bunlara rağmen biz bu mücadeleyi veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Burada biz ABD-Rusya ikilisiyle yürüttüğümüz samimi çalışmayı da bundan sonra da yürütmek istiyoruz. Soçi Mutabakatı üçlüsü var. Türkiye-Rusya-İran bu da yürümeli. Çok daha önemlisi NATO ülkeleri olarak NATO'nun buraya şu ana kadar eğilmediği süreci gözden geçirmesi lazım. 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere'deki liderler zirvesinde bunları gündeme getireceğiz. NATO ne iş yapıyor, 5. madde ne işe yarar. Bunları gündeme getireceğiz. Bunları belgeleriyle ortaya koyacağız. Dünyada ihtiyaç olunca Türkiye'yi haberdar edeceksin, terör mücadele konusunda Türkiye'yi yalnız bırakacaksın. Ücret ödeme konusunda Türkiye ABD'den sonra ikinci üçüncü sırada yer alıyor.'



(DAEŞ'lilerin iadesi) Arada kalmış kalmamış bizi ilgilendirmez. Almışlar almamışlar bu bizi pek ilgilendirmiyor. Göndermeye devam edeceğiz.