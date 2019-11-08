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Bilim insanları HIV virüsü saptadı

Bilim insanları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2001 yılında elde edilen örneğin, HIV'in yeni bir alt türü olduğunu önceki 2 bağımsız vakanın varlığıyla doğruladıklarını açıkladı.

Teknoloji / 08 Kasım 2019 Cuma 12:04
Bilim insanları HIV virüsü saptadı

ABD'de bilim insanları, 19 yıl sonra yeni bir HIV virüsünün varlığını tespit etti.

CNN'in haberine göre, Missouri Üniversitesi ve Abbott Laboratuvarları tarafından yürütülen ve sonuçları Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromları Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde HIV virüs çeşitliliği çalışmasının bir parçası olarak 2001 yılında elde edilen örneğin yeni bir HIV virüsü olduğu neticesine varıldı.

Haberde, bilim insanlarının, bunun yeni bir alt tür olduğunu 3 vakanın bağımsız olarak tespit edilmesiyle söyleyebildiklerini belirtilirken, ilk iki vakanın 1983 ve 1990'da yine Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldüğü kaydediliyor.

Çalışma ekibinden Mary Rodgers, 1983 ve 1990 yıllarında karşılaşılan iki türün çok sıra dışı olduğunu, bilinen türlerle eşleşmediğini vurgulayarak, 2001 örneğinin bu iki eski örneğe benzediğini söyledi.

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr Anthony Fauci de yeni bir tür tespitinin, HIV'in gelişimine dair daha muntazam bir harita sunacağını vurgulayarak, 'Mevcut tedaviler, bu ve diğer HIV türlerine karşı etkili. Panik yapmaya ve endişelenmenize gerek yok. Çok fazla insan bu hastalığa yakalanmadı.' diye konuştu.

HIV virüsünün diğer virüsler gibi birkaç farklı alt türe sahip olduğu, zaman içinde değişime ve mutasyona uğrayabildiği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada yaklaşık 36,7 milyon kişi HIV ile yaşarken, Birleşmiş Milletler'in AIDS ile mücadele kuruluşu UNAIDS, 2016 yılında virüsün 1,8 milyon kişiye yeni bulaştığının tahmin edildiğini duyurmuştu.

Kaynak : AA

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