Ak Parti'de istifa!

Ali Çetinbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'le yapmış olduğu görüşme sonucu bugün itibariyle İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirtti.



Çetinbaş, ” Yapmış olduğum bu görevi ömrüm boyunca onurla taşıyacağımı ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın istikametinden ayrılmayacağımı bilmenizi isterim. Hakkınızı helal ediniz. Baki selam ve muhabbetle” dedi.







İKİ İSİM DAHA İSTİFA ETMİŞTİ



Amasya AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ve Amasya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal daAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in açıklamalarında sonra istifa etmişti



KANDEMİR 'İSTİFALAR OLACAK' DEMİŞTİ



Kandemir, bugün yaptığı açıklamada kongre sürecinin başlamasını hatırlatmıştı. Recep Tayyip Erdoğan'a teşkilatlarla ilgili detaylı bir rapor sunduklarını belirten Kandemir, gelecek günlerde bazı istifalar olabileceğini, istifa eden kişilerin de farklı kademelerde görevlendirileceğini söylemişti.



Kaynak : İHA

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