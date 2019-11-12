ABD'li komutanla YPG'li aynı karede

Haseke'de yapılan görüşmede, ABD'li Sözcü Albay Myles Caggins koalisyonun SDG ile DAEŞ karşıtı ortak operasyonları sürdüreceğini söyledi.



Albay Caggins Twitter'daki Kürtçe mesajında ise Kamışlı'daki bombalı saldırılarda ölenler için taziyelerini iletti. Caggins, 'DAEŞ'in uyuyan hücrelerini yenilgiye uğratmak için uyum içindeyiz' ifadelerini kullandı.



ABD'li albay, Barış Pınarı Harekatı esnasında, YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarında yer alan 'Türk uçağı düşürüldü' şeklindeki yalan haber paylaşımını beğenerek tepki çekmişti.





