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ABD'li komutanla YPG'li aynı karede

ABD öncülüğündeki DAEŞ Karşıtı Koalisyon yetkilileri, omurgasını PKK/YPG terör örgütünün oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile teması sürdürüyor. Hatta son görüşme fotoğraf karesine de yansıdı. Görüşme sonrası Amerikalı komutan, Kürtçe mesaj da yayınladı.

Güncel / 12 Kasım 2019 Salı 22:33
ABD'li komutanla YPG'li aynı karede

Haseke'de yapılan görüşmede, ABD'li Sözcü Albay Myles Caggins koalisyonun SDG ile DAEŞ karşıtı ortak operasyonları sürdüreceğini söyledi.

Albay Caggins Twitter'daki Kürtçe mesajında ise Kamışlı'daki bombalı saldırılarda ölenler için taziyelerini iletti. Caggins, 'DAEŞ'in uyuyan hücrelerini yenilgiye uğratmak için uyum içindeyiz' ifadelerini kullandı.

ABD'li albay, Barış Pınarı Harekatı esnasında, YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarında yer alan 'Türk uçağı düşürüldü' şeklindeki yalan haber paylaşımını beğenerek tepki çekmişti.


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