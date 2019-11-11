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Pastırma sıcakları bitiyor, hava sıcaklıkları düşüyor

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklığın 2 ile 4 derece arasında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken İzmir'i bugün sağanak yağış bekliyor. Çarşamba ve perşembe günü ise batı kesimleri şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkisi altına girecek.

Yaşam / 11 Kasım 2019 Pazartesi 11:03
Pastırma sıcakları bitiyor, hava sıcaklıkları düşüyor

Halk arasında "pastırma yazı" olarak anılan kasımda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Bursa çevreleri ile İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Az bulutlu 24

Trabzon: Az bulutlu 22

Erzurum: Az bulutlu ve açık 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23

Hava SıcaklığıEdirneGüneydoğu Anadolu

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