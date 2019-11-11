İstanbul'da suya zam!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), 2020 bütçesi hazırlandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mayıs ayında, suya yüzde 40 oranında indirim yapmıştı.



İBB 2020 yeni bütçeye göre, 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 20 zam kararı aldı.



2020 BÜTÇESİ 7 MİLYAR 776 MİLYON 465 BİN TL



İSKİ bütçe kitapçığına göre; 2020 yılı bütçesi, 7 milyar 776 milyon 456 bin TL olarak hesaplandı.



2019 yılı bütçesine göre; İSKİ'nin 2020 bütçesi, 725 milyon 46 bin TL daha düşük oluşturuldu.



İSKİ Genel Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanan bütçe kitapçığına göre, İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi, 7 milyar 776 milyon 456 bin TL olarak belirlendi. İSKİ'nin geçen yılki bütçesi, 8 milyar 501 milyon 502 bin TL olarak belirlenmişti.



İSKİ'nin 2020 yılı bütçe gelirlerinin 6 milyar 904 milyon 658 bin TL'lik kısmı, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden; 825 milyon 20 bin TL'si ise kişi ve kurumlardan alınan paylardan oluşacak.



SUYUN METREKÜP FİYATLARI



Aynı kitapçıkta yer alan 2020 yılı su satış tarifeleri teklifine göre, 0-15 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 TL'lik metreküp fiyatı, 1 Aralık'tan itibaren 4.80 TL olacak.



11-20 metreküpe kadar olan kullanımlarda 6 TL olan tarife ise 7.20 TL olacak. İş yerleri için uygulanan 10.74 TL'lik tarife de 1 Aralık'tan itibaren 12.89 TL olarak uygulanacak.



Köylerdeki iş yerleri için uygulanan 2.68 TL'lik metreküp fiyatı ise 3.22 TL'ye çıkarılacak. Köylerdeki konutlarda uygulanan birim fiyat, 1 TL'den 1.20 TL'ye yükseltilecek.