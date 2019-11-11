İBB'den su zammı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 1 Aralık'tan itibaren suya yapılacak yüzde 20 zam hakkında gelen tepkilere yanıt verdi. Ongun zammın nedeni, "Kimyasal madde girdi maliyetlerinin enflasyonla aşırı yükselmesi, elektrik ve doğalgaza gelen olağanüstü zamlar" olarak açıkladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşlarından İSKİ'nin genel kuruluna sunulmak üzere hazırlanan bütçe kitapçığına göre 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 oranında zam gelecek. Vatandaşlar ise "İmamoğlu verdiği sözü tutmalı" diyerek yeni zam haberine tepki göstermişti. Bu tepkilere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yanıt verdi.



YÜZDE 20 ZAMMI BÖYLE SAVUNDU



Murat Ongun'un su zammıyla ilgili açıklaması şöyle: "İSKİ, 2020 yılı su fiyatlarında neden artış yapmak zorunda kaldı: Kimyasal madde girdi maliyetlerinin enflasyonla aşırı yükselmesi, elektrik ve doğalgaza gelen olağanüstü zamlar, eski yatırım projelerinin (çevre ve atık su) halen devam etmesi."





