Hollanda mahkemesinden DEAŞ kararı

Hollanda'nın Lahey kentinde bir mahkeme, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a katılan Hollanda vatandaşı kadınların çocuklarının Hollanda'ya iadesinin kabul edilmesine hükmetti.



Kararda, DEAŞ'lı teröristlerin Hollanda'ya kabul edilmesine yönelik bir ifade yer almadı.



Geçtiğimiz günlerde Suriye'deki DEAŞ'lı teröristler hakkında açıklamalarda bulunan Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi bölgeden dolayı hem Suriyeli sığınmacı akını hem de terör örgütü DEAŞ konusunda çok fazla sıkıntı çektiğini söylemişti.