Emekli İngiliz istihbaratçı İstanbul'da ölü bulundu

İstanbul'da Tophane sahili yakınlarındaki sokakta bulunan erkek cesedinin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi. İstanbul Valiliği, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu.



İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tophane sahili yakınlarındaki Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta, Kılıç Ali Paşa Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.



İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.







Polis ekiplerince yapılan araştırmada, söz konusu cesedin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e (48) ait olduğu belirlendi.



EŞİNİN İFADESİ



Le Mesurier'in eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu. İlk ifadesinde kocasının uyku ilacı kullandığı ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini anlatan eşi eve yabancı bir kişinin girmediğini söyledi.



Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, binaya yabancı kimsenin giriş çıkış yapmadığını da tespit etti. Düşmeye bağlı ölüm şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili çalışmasını çok yönlü sürdürüyor.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Beyoğlu İlçemiz Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesinde, bugün sabah saatlerinde meydana gelen, İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır' denildi.



''BEYAZ BARETLİLER''İN KURUCULARINDAN



James Gustaf Edward Le Mesurier, Faaliyet alanı Suriye olan ''Beyaz Baretliler'' olarak bilinen grubun kurucuları arasındaydı.



Son 6 yıldır aktif rol üstlenen Le Mesurier'in, başta İngiltere ve Amerika olmak üzere Batı'lı devletlerin desteklediği bu organizasyonu yönettiği iddia ediliyordu.



20 yıldan fazla süre de Birleşmiş Milletler'de görev yapan Le Mesurier'in iç karışıklık yaşayan ülkelerde İngiliz hükümeti ve özel şirketler adına danışmanlık yaptığı biliniyordu.



2013 yılında kurulan Beyaz Baretliler'in Suriye'de devam eden iç savaş süresince 'sivil savunma' görevi üstlendiği biliniyor. Yaklaşık 3 bin kişiden oluşan gönüllü olarak çalışan bu grup, birçok yardım faaliyetinde bulundu.



Suriye'de bombalama sonucu enkaz altında kalan 60 binden fazla sivili kurtardığını belirten organizasyon 120 üyesini de kaybettiğini açıklamıştı.



Kaynak : İHA

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