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Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine yarın ABD’ye gidecek. Erdoğan, Trump ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

Siyaset / 11 Kasım 2019 Pazartesi 17:23
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabetle 12-13 Kasım'da ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek ve gerçekleşecek heyetler arası görüşmeye mevkidaşıyla birlikte başkanlık edecek.

ABD’Lİ İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Açıklamaya göre, görüşmelerde Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Görüşmelerde Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda iş insanlarına hitap edecek. Ayrıca Erdoğan’ın Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaret etmesi, Türkiye vatandaşları, Türkiye kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlandı.

CumhurbaşkanıMarylandİletişimTürkiyeMüslüman

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