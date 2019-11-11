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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı 17 yılda 22,6 milyon hektara çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara çıkardık." dedi.

Yaşam / 11 Kasım 2019 Pazartesi 11:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı 17 yılda 22,6 milyon hektara çıkardık
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Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin başlatıldığı Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok." dedi.

"Bizim çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez"

17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığını 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez." diye konuştu.

Erdoğan, "Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan

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