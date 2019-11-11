USD (Alış - Satış) : 5,77 - 5,78 EURO (Alış - Satış) : 6,36 - 6,38

Canan Kaftancıoğlu'ndan koruma polisleri alındı

İstanbul'da iki seçim süreci arasında yüzde 40 oranında indirim yapılan suya, 1 Aralık'tan itibaren yüzde 20 zam gelecek.

Güncel / 11 Kasım 2019 Pazartesi 20:05
Canan Kaftancıoğlu'ndan koruma polisleri alındı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarının çekilmesi kararını TBMM'ye taşıdı.

KARARA ŞERH KONULDU

Zeybek, iki polisin geçtiğimiz gün Canan Kaftancıoğlu'na koruma kararının kaldırıldığını elden tebliğ edildiğini ifade etti. Yaşananları şöyle anlattı: 'Kaftancıoğlu tebligatın altına kendi el yazısı ile koyduğu şerh 'de; 'Koruma kararının kaldırılma gerekçesi tarafıma tebellüğ edilmemiş olup, başıma gelebilecek her türlü olayla ilgili İçişleri Bakanlığının sorumlu olduğunu kayıt altına alırım' notunu eklemiştir.'

TBMM'YE SUNULAN SORU ÖNERGESİ

CHP'lilerin TBMM'ye sunulan soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:




'DEMİRDEN KORKSAYDIM, TRENE BİNMEZDİM'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise bu dilekçeyi Twitter hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: 'Yaklaşık 2 yıldır gece gündüz demeden birlikte çalıştığımız ve ailemden biri olarak kabul ettiğim emniyet müdürlüğünün çok kıymetli mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunarım. Karara gelince, benim için teferruattır demirden korksaydım trene binmezdim.'


TwitterMilletvekiliCumhuriyet Halk PartisiCanan Kaftancıoğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı