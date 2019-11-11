Cana Karatay ıspanak gerçeğini anlattı!

Prof. Dr. Canan Karatay son dönemde ıspanak yiyenlerde görülen zehirlenmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Karatay, zehirlenmelerin ıspanağın içine karışan avrat otundan oldu diyenlere tepki gösterdi.



'AYIPTIR, GÜNAHTIR, KUL HAKKI YEMEKTİR'



Avrat otunun ön plana atılarak yapılan açıklamalarla kul hakkı yendiğini söyleyen Karatay '200 kişinin zehirlenmiş olduğu olay tipik akut pestisit zehirlenmesi olayıdır. Yani tarım zehiri ile akut pestisit zehirlenme belirtisidir. Son derece acil bir durumdur, son derece vahim bir durumdur. Ben senelerden beri tarım zehiri diyorum zaten ilaç olmaz. Tarım zehirinde pestisitin içinde bulunan bromür tuzları ve karbonatın sebep olduğu zehirlenmedir. Akut bromür zehirlenmesidir. Bu yaşadığımz. Avrat otu da nerden çıktı. Avrat otu lafügüzaf kusura bakmayın. Örtbas için. Örtbas etmeye hakkımız yok. Çünkü bromür zehirlenmesini ve karbabat zehirlenmesini örtbas edemeyiz. Ayıptır, günahtır, kul hakkı yemektir.' ifadelerini kullandı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel