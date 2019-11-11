USD (Alış - Satış) : 5,77 - 5,78 EURO (Alış - Satış) : 6,36 - 6,38

Cana Karatay ıspanak gerçeğini anlattı!

Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı televizyon programında ıspanağa güzel avrat otu karıştı diyenlere tepki gösterdi.

Televizyon / 11 Kasım 2019 Pazartesi 22:31
Cana Karatay ıspanak gerçeğini anlattı!
Video için tıklayın

Prof. Dr. Canan Karatay son dönemde ıspanak yiyenlerde görülen zehirlenmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karatay, zehirlenmelerin ıspanağın içine karışan avrat otundan oldu diyenlere tepki gösterdi.

'AYIPTIR, GÜNAHTIR, KUL HAKKI YEMEKTİR'

Avrat otunun ön plana atılarak yapılan açıklamalarla kul hakkı yendiğini söyleyen Karatay '200 kişinin zehirlenmiş olduğu olay tipik akut pestisit zehirlenmesi olayıdır. Yani tarım zehiri ile akut pestisit zehirlenme belirtisidir. Son derece acil bir durumdur, son derece vahim bir durumdur. Ben senelerden beri tarım zehiri diyorum zaten ilaç olmaz. Tarım zehirinde pestisitin içinde bulunan bromür tuzları ve karbonatın sebep olduğu zehirlenmedir. Akut bromür zehirlenmesidir. Bu yaşadığımz. Avrat otu da nerden çıktı. Avrat otu lafügüzaf kusura bakmayın. Örtbas için. Örtbas etmeye hakkımız yok. Çünkü bromür zehirlenmesini ve karbabat zehirlenmesini örtbas edemeyiz. Ayıptır, günahtır, kul hakkı yemektir.' ifadelerini kullandı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

TarımCanan Karatay

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı