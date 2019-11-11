USD (Alış - Satış) : 5,77 - 5,78 EURO (Alış - Satış) : 6,36 - 6,38

AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı kısıtlayıcı tedbirler kapsamında kabul edilen çerçeve belgenin ardından, kısıtlayıcı önlem alacakları kişi ve kurumlar üzerinde çalışabileceklerini bildirdi.

Dünya / 11 Kasım 2019 Pazartesi 18:35
AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı!

Mogherini, Brüksel'deki AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, bakanların, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı uygulamak istediği kısıtlayıcı tedbirlere ilişkin bir çerçeve belgesinde anlaştığını hatırlattı.

AB üyesi ülkelerin çerçeve belgeyi kabul etmesinin ardından atılacak adımlara değinen Mogherini, 'AB, tedbir listesine alınacak kişi ve kurumları belirleyebilir. Bunun yapılıp yapılmayacağına ve ne zaman olacağına ise bakacağız.' diye konuştu.

- Irak ve Suriye'de savaşmış AB vatandaşlarının iadesi

Mogherini, Irak ve Suriye'de savaşmış olan AB vatandaşı DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmesine ilişkin, 'Bu konu, AB üyesi devletlerin yetki alanına giriyor. Her üyenin bununla başa çıkmak için farklı mevzuatı var. AB düzeyinde ise bu konuyla ilgilenmek için ne yetkimiz ne de arzumuz var. Öte yandan, bundan yaklaşık bir yıl önce AB olarak, üye devletlere koordinasyon konusunda yardımcı olabileceğimizi iletmiştim.' şeklinde konuştu.

- 'İran nükleer anlaşmasının tam uygulanması için çalışacağız'

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma niyetini değerlendiren Mogherini, Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda bakanların 'İran ile nükleer anlaşmaya tam bağlılıklarını yinelediğini' belirtti.

Mogherini, 'Her ne kadar İran nükleer anlaşmasının korunması gittikçe zorlaşsa da bu anlaşma güvenliğimiz için kritik önemde. Anlaşmanın tam olarak uygulanması için çabalarımızı sürdüreceğiz.' dedi. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Avrupa BirliğiDış İlişkiler KonseyiDoğu AkdenizBrükselTürkiye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı