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Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin, Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişiden fazlasının yaralandığını bildirdi.

Dünya / 10 Kasım 2019 Pazar 16:38
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

MSB'den yapılan açıklamada, eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin yine masum sivilleri katlettiği belirtildi.

Açıklamada, "PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20 kişiden fazlası yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak : AA

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