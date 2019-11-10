PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’ın güneyinde Sharakrak köyünde arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG terör örgütünün mayın eğitim ve depolama tesisi bulunduğunu bildirdi.







Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve EYP’lere yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Komandolarımız Tel Abyad’ın güneyindeki Sharakrak köyünde yaptıkları arama-tarama sırasında terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu. Teröristlerce çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP’lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirildiği tespit edildi. Tesis içerisindeki silah malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi."



Kaynak : İHA

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