Fuat Oktay: 'Kazakistan ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkaracağız'

ürkiye-Kazakistan İş Forumuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Askar Mamin'in yanı sıra, Türkiye-Kazakistan İş konseyi Başkanı Mert Sarı, Astana Uluslararası Finans Merkezi Yöneticisi Kayrat Kelimbetov, Türkiye-Kazakistan İş Adamları Birliği Başkanı Fırat Develioğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakan Yardımcısı Gulmira İsayeva, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Yatırımlar ve Komitesi Başkanı Rustam İsatayev da katıldı. Konuşmaların ardından, iş forum vesilesiyle iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.



Sözlerine aramızdan ayrılışının 81'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını ifade ederek başlayan Oktay, 'Tarihi ipek yolunu canlandıran, Bakü, Tiflis, Ceyhan petrol boru hattı ile, kazak petrolünün dünya pazarlarına ulaşması bizleri ayrıca memnun etmektedir. Yenilebilir enerji, elektrik, doğal gaz ve petro-kimya alanları, hem kamu hem özel sektörün birlikte hareketi ile inşallah ülkemiz ve Kazakistan arasında iş birliğinin derinleşmesine katkı sunabilecektir. İş insanlarını yatırım yapmaya teşvik edecek en önemli adım, yatırımın gerçekleştirileceği ülkedeki yasal altyapının günümüz şartlarına göre revize edilmesidir. Bu çerçevede 1992 yılında imzalan yatırımların karşılıklı teşvikin korunması anlaşmasını güncelleme çalışmaları da devam etmektedir. Zaten bununla alakalı da yine güzel haberlerimiz olacak sizin için' şeklinde konuştu.



10 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ



Kazakistan'a dış ticaret açığının azaltılması ve her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için, iş insanlarımızın gayretlerinin önemli olduğunu vurgulayan Oktay, 'Sizlerin gayretleri son derece önemli. ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkartma hedefimiz, bu konudaki kararlılığımız nettir. Türk İş insanlarımızı buradan bir kez daha Kazakistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye ve Kazak kardeşlerimiz ile yeni yatırımlar kurmaya davet ediyorum. Kazak dostlarımızı da aynı şekilde Türkiye'deki fırsatlara, projelere daha yakından ilgi göstermeye ve iş birliği alanlarını genişletmeye yine aynı şekilde davet ediyorum. Bu doğrultuda, iş forumu vesilesi ile imzalayacağımız anlaşmaların, bunlar arasında yine iş insanlarımız arasında kurulacak iş birliklerinin hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.



'190 ÜLKE ARASINDA 33. ÜLKE KONUMUNA YÜKSELDİK'



Eylül ayında ihracatın artış eğilimini sürdürerek 14 milyar 436 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirten Fuat Oktay, şöyle konuştu:

'Geçtiğimiz günlerde açıklanan Dünya Bankası endeksine göre de 190 ülke arasında 33. ülke konumuna yükseldik. Biliyorsunuz 60'ıncı sırada idik, son iki yılda 33. sıraya gelmiş durumdayız. Kazakistan'ın da aynı çerçevede çok iyi konumda olduğunu biliyoruz. Bu iki sağlıklı ve sağlam ekonominin birbiriyle ilişkisinin yapısal anlamda çok daha güçlenerek devam etmesini arzu ediyoruz. İş insanlarımızla yerli ve yabancı yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlayarak, ekonomik hareketliliği artıracak gayretli adımları atıyoruz. Bunların sonucunda Türkiye, bölgedeki belirsizliklere, manipülasyon tehditlerine rağmen, yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmaya devam etmektedir. Kardeş ülke Kazakistan'ın kısa sürede gösterdiği yapılanma sağladığı istikrar ve kazanımlar ile takdir toplamakta. Kurucu Cumhurbaşkanı sayın Nazarbayev'in öncülüğünde gerçekleşen bu gelecek yürüyüşü sayesinde, Kazakistan Avrasya bölgesinin en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Kardeş Kazakistan'ın her zaman yanında olduğumuzu söylemek istiyorum.'



'KAZAKİSTAN İLE İKİLİ TİCARET YÜZDE 18 ARTTI'



Kazakistan ile ikili ticaretin 2018'de yüzde 18 artış gösterdiğini ifade eden Oktay, şöyle devam etti:

'Hazar ve Karadeniz kıyısında birbirini tamamlayan ülkeler olarak işbirliğimizi artırma ve ortak çabalarımızı devam ettirmek hususunda tam bir görüş birliği içerisindeyiz. Kazakistan ile ikili ticaretimiz 2018'de yüzde 18 artış göstererek, 2,8 milyar dolar seviyesini geçmiştir. 2019 yılının ilk 9 ayında, Kazaikstan'a ihracatımız yüzde 13'ün üzerinde artış göstererek 605 milyon dolar olmuştur. Aynı dönem ithalatımız ise yüzde 46'yı aşan bir oranda 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kazakistan'daki ithalattaki artışın temel sebeplerinden birisi, petrol ihtiyacımızı Kazakistan'dan karşılamaya yönelmiş olmamız. Ticaret hacmimizdeki bu artış sayın cumhurbaşkanlarımızca konulan 10 milyar dolarlık hedefi yakalamak yolunda bizleri motive etmiştir. İkili ticaretimizde dengeli ve sürdürülebilir bir artış sağlamak ve 2018 yılında 1,4 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığımızı azaltmak için ihracat kalemlerimizi çeşitlendirmek zorundayız. Burada da sizlere, özellikle Türkiye'deki iş insnalarımıza çok büyük görevler düşmekte.'