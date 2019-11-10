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Beyaz Saray'dan Türkiye'ye S-400 tehditi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Kongresi'nin S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğu belirtildi

Dünya / 10 Kasım 2019 Pazar 21:25
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye S-400 tehditi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, CBS televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğunu, bu konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından da dile getirileceğini belirtti.

CumhurbaşkanıWashingtonTürkiyeDonald Trump

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