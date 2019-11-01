Van Saray Belediye Başkanı gözaltına alındı

Van'ın Saray ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, tereör soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramalırdan çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi.