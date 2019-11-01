USD (Alış - Satış) : 5,71 - 5,72 EURO (Alış - Satış) : 6,37 - 6,38

Türkiye ve Rusya ilk ortak devriyesi başladı!

Rus askeri unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırında 10 kilometre derinlikte ilk ortak devriyesi bugün başladı.

Güncel / 01 Kasım 2019 Cuma 11:53
Türkiye ve Rusya ilk ortak devriyesi başladı!
Video için tıklayın

Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Soçi'de varılan mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasının ardından Mardin'nin Kızıltepe ile Nusaybin ilçeleri karşısındaki Suriye topraklarında Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı.



Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; 'Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti'nin bugün Ankara'ya gelmesi planlandı.' denildi.

Milli Savunma BakanlığıFırat NehriSuriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı