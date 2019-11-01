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Su-57'nin NATO'daki yeni kod adı ortaya çıktı!

Rusya'nın ürettiği beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin NATO'daki yeni kod adı hakkında önemli bir haber yayımlandı. NATO'nun Su-57'ye "suçlu-cani-zalim" anlamına gelen "Felon" kod adını verdiği ifade edildi

Dünya / 01 Kasım 2019 Cuma 15:04
Su-57'nin NATO'daki yeni kod adı ortaya çıktı!

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Rusya'nın beşinci nesil Su-57 savaş uçağına 'suçlu-cani-zalim' anlamına gelen 'Felon' kod adını verdi. Scramble Magazine'de yer alan habere göre, geliştirilmesi sürecinde geçici olarak 'Frazor' adı verilen Su-57'nin kod adı daha sonra değiştirildi.

Su-57'ye Felon kod isminin verildiği henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Su-57 ilk uçuşunu 2010'da gerçekleştirdi. Süpersonik hızda seyir uçuşuyla yüksek manevra kabiliyetinin yanı sıra modern aviyonik sistemi ve düşük görünürlük özelliği ona rakipleri karşısında üstünlük sağlıyor.

NATO RAKİPLERİNİN PLATFORMLARINI KOD İSİMLERLE KAYIT ALTINA ALIYOR
Kodlar NATO'da, Rusya, Çin ve diğer rakip ülkelerin ürettiği askeri, denizcilik, havacılık ve roket teknolojisini sembolize etmek ve sınıflandırmak için kullanılıyor.

ÇinRusya

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