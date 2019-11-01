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Seyir halindeki midibüs alev alev yandı

Bahçelievler’de seyir halindeki bir midibüs yolda birden alevlere teslim oldu. Küle dönen midibüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

3. Sayfa / 01 Kasım 2019 Cuma 08:49
Seyir halindeki midibüs alev alev yandı
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Yangın, dün saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi üzerinde seyir halindeki bir midibüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LYP 673 plakalı midibüs, seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Midibüsten dumanların yükseldiğini gören sürücü aracı durdurarak aşağıya inip itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahalenin ardından midibüste çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen midibüsün yoldan kaldırılmasıyla birlikte, cadde tekrar trafiğe açıldı. Kaynak : İHA

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BahçelievlerPolis Ekipleri

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